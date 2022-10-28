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beauty-мастером c зарплатой от 85 000 рублей

Мы обучаем: мастеров перманентного макияжа, удаления тату, эпиляции

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Наши курсы

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Курс перманентного макияжа
СР - ВС
Курс перманентный макияж

Перманентный макияж или татуаж становится одной из самых востребованных косметических процедур

68 850 р
Углубленный курс
40 ак.ч5 дней
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Алексей Малофеев
ПО ЗАПИСИ
Обучение лазерному удалению тату и татуажу

Для становления мастером лазерного удаления старого татуажа и тату на неодимовом лазере в Российской Федерации необходимо выполнить следующие шаги: Не…

Базовый курс
8 ак.ч1 день
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Массаж лица
ПО ЗАПИСИ
Мастер Массажа лица

Обучение Массажу лица, стань мастером и работай на себя.

Базовый курс
16 ак.ч1 день
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эпиляция
ПО ЗАПИСИ
Мастер Эпиляции

Обучение одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий — Мастер Эпиляции

Базовый курс
8 ак.ч1 день
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По итогу курса ты получишь

Максимум для успешной работы

Знания эксперта

Мы передаем тебе весь свой опыт, знания, секреты и тонкости работы. Наши преподаватели когда-то тоже были новичками, а сейчас они нарасхват у блогеров и масс-медиа

Поддержка в закрытом чате

В течении года ваш педагог на связи в закрытом чате, ты можешь задавать вопросы, присылать свои работы, всегда получите обратную связь!

Востребованную профессию

Сразу после обучения ты становишься дипломированным мастером и можешь приступать к работе. Себестоимость процедуры минимальная, а маржинальность высокая.

Стартовое портфолию

Мы фотографируем все ваши удачные работы в время прохождения курса. Вам будет что показать будущим клиентам!

Beauty

Общая информация

Оснватель студии

Во все времена бровям уделялось особое внимание. Ведь даже самые красивые глаза с длинными и густыми ресницами, теряют свою выразительность при бесформенных и блеклых бровях.

В каждой культуре были свои эталоны красоты бровей — тонкие «ниточки» или широкие густые, сросшиеся на переносице. Их брили и рисовали, красили и даже клеили. Но 21 век принес девушкам и женщинам всех возрастов поистине царский подарок – перманентный макияж! И за короткий период времени он покорил весь цивилизованный мир!

Beauty-мастер – это востребованная и высокооплачиваемая профессия. Хороший мастер никогда не сидит без работы, ведь дело рук его – ухоженные брови, лучшая реклама.

Шок Бьюти предлагаем Вам пройти курсы, которые ведут известные Beauty-мастера и получить международный сертификат. Наши выпускники также получают профессиональное портфолио с лучшими из своих работ и бесплатную годовую консультацию педагога, по любым интересующим Вас вопросам!

После прохождения курcов наши ученицы окупают курс уже через месяц

Посмотрите результаты наших учениц

Диана
Диана, обучение на ПМ
доход
до 31 000 руб после 99 000 руб

Диана, г. Брянск. Прошла обучение в Shokbeauty

Хочу также
Евгения
Евгения, перманентный макияж базовый курс
доход
до 35 000 руб после 97 000 руб

Евгения, г. Зеленоград. Прошла обучение по перманентному макияжу в студии Shokbeauty, сразу после обучения приступила к работе. Спасибо за наставничество, поддержка не только в ПМ, но и грамотном введении инстаграма!!! Приобрела курс со стартовым набором, очень рада этому!!! Совершенно ничего докупать не пришлось!!!!

Хочу также
Анастасия
Анастасия, курс перманентный макияж
доход
до 32 000 руб после 89 000 руб

Анастасия, г. Москва решила сменить профессию, спасибо Алексею!!! Ваша поддержка сейчас самое главное!!!

Хочу также
Виктория
Виктория, базовый курс по перманентному макияжу
доход
до 25 000 руб после 95 000 руб

Виктория г. Москва. Прошла Базовый курс по перманентному макияжу в Shokbeauty, моим преподавателем была Маргарита, материал разложила по полочкам, что не остаётся вопросов. А практики больше было , чем мне заявляли!! Приходите на обучение, не пожалеете!!!

Хочу также
Регина
Регина после обучения на перманентный макияж
доход
до 50 000 руб после 120 000 руб

Регина, г. Москва, год назад прошла обучение по перманентному макияжу, сейчас прошла обучение по лазерному удалению татуажа и карбоновому пилингу лица. Теперь я мастер двух профессий!!! Спасибо Алексею за такую поддержку 24/7.🔥💕

Хочу также
Алексей, 40 лет
Алексей после обучения на лазерное удаление
доход
до 30 000 руб после 90 000 руб

Алексей, 40 лет. Прошёл курс обучения по лазерному удавлению! Благодарю Алексея, за такое обучение! Если учиться, то только у лучших!!!! В Shokbeauty 💕

Хочу также
Светлана
Светлана из города Люберцы после базового курса по перманентному макияжу
доход
до 40 000 руб после 115 000 руб

Светлана, г. Люберцы прошла обучение по перманентному макияжу у тренера Маргариты. Рекомендую, не пожалеете!!

Хочу также
Алла
Алла после курса по перманентному макияжу
доход
до 30 000 руб после 90 000 руб

Здравствуйте, меня зовут Алла г. Аликанте, Испания. Год назад прошла обучение по перманентному макияжу, сейчас прилетела на обучение к преподавателю Алексею на обучение по лазерному удалению!! Невероятная атмосфера в Студии, подача обучения на высшем уровне, теория и много практики, это самое главное!! Спешу делать людей счастливыми!

Хочу также
Людмила
Людмила после базового обучения перманентного макияжа
доход
до 36 000 руб после 85 000 руб

Людмила, г. Тверь прошла Базовый курс по перманентному макияжу. Невероятное обучение. Маргарита- Вы тренер Высшей категории!!!

Хочу также
Светлана
Светлана после курса перманентный макияж
доход
до 20 000 руб после 105 000 руб

Светлана, г.Тамбов. Прошла Базовое обучение по перманентному макияжу. Моим тренером была Маргарита. Очень довольна, обьясняет все доходчиво, не остаётся вопросов. Очень счастлива что Выбрала именно Вашу школу!!!

Хочу также
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