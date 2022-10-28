Во все времена бровям уделялось особое внимание. Ведь даже самые красивые глаза с длинными и густыми ресницами, теряют свою выразительность при бесформенных и блеклых бровях.

В каждой культуре были свои эталоны красоты бровей — тонкие «ниточки» или широкие густые, сросшиеся на переносице. Их брили и рисовали, красили и даже клеили. Но 21 век принес девушкам и женщинам всех возрастов поистине царский подарок – перманентный макияж! И за короткий период времени он покорил весь цивилизованный мир!

Beauty-мастер – это востребованная и высокооплачиваемая профессия. Хороший мастер никогда не сидит без работы, ведь дело рук его – ухоженные брови, лучшая реклама.

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